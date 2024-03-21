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Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

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Kavşakta otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Feci kaza sonrası yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı

BARTIN - Bartın'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci kazada, araçlardan birinde sıkışan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yolda savaş alanını andıran görüntüler ortaya çıktı.

Zonguldak'tan Bartın istikametine seyir halinde bulunan, sürücüsü belirlenemeyen 55 AIL 526 plakalı hafif ticari araç ile kavşaktan Kozcağız Beldesi istikametine dönmeye çalışan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen 74 AZ 841 plakalı otomobil Bartın Terminal Kavşağı'nda çarpıştı. Savrulan hafif ticari araç, önce refüje, ardından ise elektrik direği ve tabelalara çarparak devrildi. Hafif ticari aracın sürücüsü ve yanında bulunan bir kişi araç içerisinde sıkıştı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda polis, 112 sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yürütülen çalışma ile sıkışan 2 kişi kısa sürede araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Kazanın ardından yolun tek şeridi ulaşıma kapanırken, trafik tali yoldan verildi. Kaza sonrası devrilen ticari aracın tekerlek, tampon gibi yola ve refüje savrulan parçaları; yıkılan direk, zarar gören refüj ve trafik tabelaları olay yerinde savaş alanını andıran görüntülere neden oldu.

İkinci bir kazanın yaşanmaması için polis ekipleri tarafından olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri alındı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, diğerinin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın Güvenlik Trafik Kaza 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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