2024 BARTIN YEREL SEÇİM SONUÇLARI | Bartın'da hangi parti, kim önde? AK Parti mi, CHP mi kazanıyor?

31 Mart 2024 Bartın Yerel Seçim sonuçları için sandıklar kapandı ve oy sayımı başladı. An itibarıyla gözler YSK'ya çevrildi. Bartın'da hangi partinin önde olduğu araştırılırken AK Parti'nin adayının mı yoksa CHP'nin adayının mı önde gittiği merak ediliyor. Seçimin büyük paydaşları olan MHP'den Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu CHP'den Muhammet Rıza Yalçınkaya yarıştı. Peki, Bartın'da hangi parti, kim önde? Artvin'de AK Parti mi CHP mi kazanıyor?

BARTIN YEREL SEÇİMLERİNDE HANGİ PARTİ ÖNDE?

2024 Yerel Seçimlerinde Bartın'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için MHP'den Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, CHP'den Muhammet Rıza Yalçınkaya ipi göğüsledi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçiminde, il ve ilçe belediye başkanı adaylarının yanı sıra il meclis üyesi ve mahalle muhtarları belirlendi.

Güncel seçim sonuçlarını Haberler.com Yerel Seçim sayfasından takip edebilirsiniz.

2024 YEREL SEÇİMLERİNDE BARTIN'DA HANGİ ADAY ÖNDE?

Ardahan Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında MHP'den Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, CHP'den Muhammet Rıza Yalçınkaya kıyasıya bir mücadele veriyor.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları anlık, güncel ve detaylı verilerine Haberler.com Yerel Seçim sayfasından ulaşabilirsiniz.