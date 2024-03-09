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Bartın'da İki İşçi Servisi Çarpışması: 1 Ölü, 27 Yaralı

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Bartın'ın Kurtköy köyünde meydana gelen trafik kazasında, iki işçi servisi çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 27 kişi yaralandı. Olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bartın'da iki işçi servisinin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

Kurtköy köyü mevkiinde Necmi G. (67) idaresindeki 74 M 0203 plakalı işçileri taşıyan minibüs ile aynı yönde giden Erol A. (50) yönetimindeki 74 M 0469 plakalı işçi servisi çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle işçi servisleri devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, sürücü Necmi G'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 2'si ağır 27 kişi hastaneye kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu da kaza yerine gelerek ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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