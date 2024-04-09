Ramazan Bayramı Arifesinde Şehitlik ve Kabristan Ziyaretleri

Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de, Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ve kabristan ziyaretlerinde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İzmit ilçesi Bağçeşme Namazgah Şehitliği'ndeki programda, Kur'an okunması ve yapılan duaların ardından katılımcılar, şehitlerin mezarlarına karanfil bıraktı. Programa katılan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve beraberindekiler, Polis Şehitliği'ne geçerek, burada şehit aileleriyle sohbet etti. Şehitler için dualar okundu.

Herkesin Ramazan Bayramı'nı tebrik eden Yavuz, gazetecilere, bayramın başta İslam alemi olmak üzere insanlığın huzuruna vesile olmasını Allah'tan niyaz etti.

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamları nefretle kınayan Yavuz, bayram sevincinin yaşanabilmesi için Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve bütün kurumların her türlü tedbiri aldığını bildirdi.

Yavuz, ekonomik yoksunluk içerisindeki vatandaşlara yönelik yoğun yardım faaliyeti de gerçekleştirildiğini anlatarak, tatilin ilk günden itibaren emniyet ve jandarma birimlerinin bütün yollarda gerekli tedbirleri aldığını kaydetti.

Programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Garnizon Komutanı Tümamiral Erhan Aydın, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, MHP İl Başkanvekili Yaşar Arslan, parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Sakarya

Sakarya'da Ramazan Bayramı arifesinde kentteki mezarlıklarda yoğunluk yaşanıyor.

Arife günü dolayısıyla Serdivan Mezarlığı'nı ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının mezarı başında oturup Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Mezarlara su döküp çiçek bırakan vatandaşlar, büyüyen otları da temizledi.

Annesi, babası ve yeğeninin mezarlarını ziyaret eden 62 yaşındaki Gıyasettin Daş, "Dostlar vardı, onları ziyaret ettik. Tüm ölmüşlerimize Allah rahmet eylesin. Sırası gelen gidiyor, bizim de sıramız geldiğinde biz de gideceğiz." diye konuştu.

İnsanın özel günlerde ailesinin yanında olmasını istediğini belirten Daş, "En değerli varlıklarının yanında olması çok güzel bir şey ama hayatın kanunu bu." ifadelerini kullandı.

Bolu, Bartın, Karabük ve Düzce'de de ziyaretler yapıldı

Bolu Sağlık Mahallesi'nde bulunan Garnizon Şehitliği'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

Katılımcıların daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktığı programa, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tank Komando Kıdemli Albay Cavit Nartop, İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu Müftüsü Hüseyin Demirtaş, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Bartın'da bayram öncesi Bartın Belediyesince şehir merkezinde bulunan Halatçıyaması Asri, Karaköy, Orduyeri, Aladağ, Gölbucağı ve Erenler mezarlıklarının bakım ve onarımı tamamlandı. Ziyarete hazır hale getirilen mezarlıklarda vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Karabük'te de mezarlık ziyaretleri sabah erken saatlerde yapılmaya başlandı. 5000 Evler Mahallesi Mezarlığı'na yakınlarının kabirlerini ziyaret etmek için gelenler, Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti. Çiçekleri sulayıp mezarlara bakım yapan vatandaşların hüzünlendiği görüldü.

Düzce'de Darıcı Mahallesi'ndeki şehitlikte düzenlenen programa Vali Selçuk Aslan, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüler, Düzce Müftüsü Osman Aydın, protokol üyeleri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Şehitler için burada Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Katılımcılar, daha sonra şehit mezarlarına karanfil bıraktı.

Vali Aslan, şehit yakınlarıyla sohbet edip bayramlarını tebrik etti.