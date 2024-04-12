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Bartın'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Genç

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Bartın'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, yola savrularak metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Bartın'da Çaydüzü Mahallesi Çayırlar kavşağından şehir merkezi istikametine seyir eden Ömer Özyapı idaresindeki 33 EDD 07 plakalı motosiklet, orta refüje çarptı. Savrulan motosikletten düşerek, metrelerce sürüklenen 24 yaşındaki Ömer Özyapı, olay yerinde hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi ve defin işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Özyapı'nın çok sevdiği motosikleti ile birlikte bayram gezmesine çıktığı belirtildi. - BARTIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bartın 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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