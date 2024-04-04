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Bartın'da Sanayi Sitesinde Çıkan Yangın Söndürüldü

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Bartın'da sanayi sitesinde mobilya dükkanında çıkan ve oto tamirhanesine sıçrayan yangın söndürüldü.

Gölbucağı Mahallesi'ndeki oto sanayi sitesinde sabah namazı için camiye gidenler, Selim B'ye ait mobilya imalathanesinin çatısından dumanlar çıktığını gördü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Bartın Orman işletme Müdürlüğü arazözü sevk edildi.

Alevler, dükkanın yanındaki Doğan K'ye ait oto tamirhanesine de sıçradı.

Madeni yağların tutuştuğu ve tüplerin alev aldığı yangın, ekiplerin 3 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yangında, iş yerleri zarar gördü.

Kaynak: AA / Güncel

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