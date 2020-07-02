Manisa'da arazi kavgasında kan aktı: 2 ölü 6 yaralı Manisa'nın Soma ilçesinde, arazi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı.

Manisa'nın Soma ilçesinde, arazi yüzünden çıkan kavgada bir kişi yanında getirdiği av tüfeğiyle aynı aileden 2 kişiyi öldürdü, 6 kişiyi de yaraladı. Zanlı sabah saatlerinde jandarmaya teslim olurken yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece 23.30 sıralarında Manisa'nın Soma ilçesine bağlı kırsal Kayrakaltı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Ertuğrul Yolgiden (53) ve oğlu Tuğrul Yolgiden (29), İzzet Poyraz (37) ile arazi satın alma işi için konuşmaya gitti. Konuşmanın kısa bir süre sonra tartışmaya dönüştüğü ve taş ve sopalarla kavganın başladığı öğrenildi. Bu sırada İzzet Poyraz arabasındaki av tüfeğiyle ilk önce baba Ertuğrul Yolgiden'e ardından da oğlu Tuğrul Yolgiden'e ateş etti. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğul kanlar içinde yerde kaldı. Silah seslerini duyarak olay yerine gelen Ertuğrul Yolgiden'in küçük oğlu Halil Y. (23), diğer akrabaları Eray Y. (33), Kadriye Y. (76), Ceyhun Y. (26), Tayfun Y. (29) ve Erdoğan Y. (38) de olay yerine koşarak geldi. İzzet Poyraz, olay yerine gelen 6 kişiyi de av tüfeğiyle vurdu. Tuğrul Yolgiden kaldırıldığı Soma Devlet Hastanesinde, Ertuğrul Yolgiden ise Manisa Celal Bayar Üniversite Hastanesinde hayatını kaybetti. Diğer yaralı şahıslar Soma Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, yaralılardan Kadriye Y.'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden baba ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan olay yerinden kaçan şüpheli İzzet Poyraz ise, sabah saatlerinde jandarma ekiplerine teslim oldu. - MANİSA

Kaynak: İHA