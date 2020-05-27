Kovboy muhtarın atını öldürdüler
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Kovboy muhtarın atını öldürdüler

Kovboy muhtarın atını öldürdüler Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya'nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü.

27.05.2020 15:19 | Son Güncelleme: 27.05.2020 15:26

Kovboy muhtarın atını öldürdüler

NİĞDE - Niğde'nin İnönü Mahallesi Muhtarı Tuğba Somkaya'nın bindiği at tüfekle vurularak öldürüldü.

Atıyla İnönü Mahallesi sakinlerini ziyaret ederek vatandaşların ihtiyaçlarını öğrenen Muhtar Somkaya'nın bindiği at yayıldığı arazide tüfekle vuruldu. Karnında yavrusu da ölen atın öldüğü bölgeye giden muhtar Somkaya ve atın sahibi Onur Küçük, atı öldürenlerin bulunup cezalandırılmasını istediler.

Muhtar Somkaya, "Polis ekiplerini aradık geldiler inceleme yaptılar. Sokağa çıkma yasağı olduğu için at yerinde değil. Sahibi beni aradı. Atı vurdular, karnında yavrusuyla birlikte maalesef öldü. Atın sahiplerine bu bölgede biri 'atı burada görürsem vururum' diyerek tehdit etmiş. O kişiden şüpheleniyoruz. Şikayetçi olacağız" dedi.

Atın sahibi Onur Küçük, "Sokağa çıkma yasağı nedeniyle at ile ilgilenemedim. At evimizin çok uzak yerlerine gitmezdi. Atım bu arazide yayılırdı. At sürekli gezerdi. Atı bir yere kapattığın zaman sıkıntıdan ölür. Bu atın gezmesi yayılması şart. Kim öldürdüyse bulunmasını ve hukuk önünde cezasını çekmesini istiyorum" diye konuştu.

Kovboy muhtarın atını öldürdüler

Kaynak: İHA

Manşet

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