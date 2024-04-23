Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlandı

Niğde'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 104. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri Atatürk heykeline çelenk sundu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Müdürü Yaşar yaptığı konuşmada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın dünyada eşi ve benzeri bulunmayan bir bayram olduğuna dikkati çekti. Yaşar, "Cumhuriyetin kurulması ne kadar önemli ise onun korunması ve geliştirilmesi de o kadar önemlidir. Atatürk çocuklarımıza ve gençlerimize "Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yükseltecek sizlersiniz" tarihi mesajı ile bunu vurgulamıştır. Ayrıca geleceğimiz için çok önemsediği çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına 23 Nisan'ı bir bayram olarak hediye ederek onları onure etmiştir. Kahraman ecdadımız, imkansızlıklar içerisinde verdikleri mücadele ile bu topraklarda ezan sesinden başka bir sedanın yankılanmayacağını ve şanlı bayrağımızın göklerimizde sonsuza dek dalgalanacağını tarihe altın harflerle yazmıştır. Anayasamıza göre egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bu, milletin üzerinde hiçbir gücün olmadığı ve olamayacağının teminatıdır. Ulusal egemenlik bizim en değerli hazinemizdir. Bu milletin kahraman evlatları canı pahasına vatanına, milletine ve bayrağına sahip çıkmıştır, çıkmaya da devam edecektir" dedi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okudu ve gösteriler sunuldu. - NİĞDE