Niğde'de yapılan devriye sırasında 45 şahıs yakalandı

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Sungurbey Polis Merkez Amirliği'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri tarafından mal varlığına ve kişilere karşı işlenen suçlarla mücadele ve suçun önlenmesi çerçevesinde yapılan devriye sırasında aranması olan 45 şahıs yakalanırken, hırsızlık şüphelisi 2 şahıs da suçüstü yakalandı.

Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin 01-31 Mart tarihleri arasında yürüttüğü devriye hizmetleri esnasında 6 bin 749 şahsın GBT kaydına bakıldı. Yapılan kontrollerde 45 aranan şahıs ile birlikte 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanırken, 1 adet de ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Niğde genelinde vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda tedbirlerimiz ve meydana gelen olayların aydınlatılması ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarımız hassasiyetle sürdürülmektedir" ifadelerine yer verildi. - NİĞDE