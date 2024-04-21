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Niğde'de otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

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Niğde'nin Bor ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı ve 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Niğde'nin Bor ilçesinde otomobil takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bor İlçesi Niğde- Konya yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil orta refüjdeki ağaca çarparak takla attı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve eşi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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