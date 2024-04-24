CHP Milletvekili Gürer, TMO'nun buğday alım fiyatlarını açıklamasını istedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) buğday alım fiyatlarını bir an önce açıklamasını isteyerek, çiftçinin üretimini sürdürebilmesi için buğdayın kilo fiyatının 15 lira olması gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, buğday alım taban fiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de buğday hasadının mayıs ayı ortalarında başladığını ve ağustos ayına kadar devam ettiğini belirten Gürer, " Toprak Mahsulleri Ofisi, 2023 yılında ekmeklik bir ton buğdayın taban fiyatını 8 bin 250 lira olarak açıkladı. ÇKS'si olan çiftçiye, ton başına 1000 lira daha verildi." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl TMO'nun 12 milyon ton civarında, tüccarların ise 10 milyon ton civarında buğday aldığını belirten Gürer, "Üretici buğday taban fiyatının bir an önce açıklanmasını istiyor. Geçtiğimiz yıllarda hasat öncesi fiyat açıklaması gerçekleşiyordu. Geçtiğimiz yıl 12 milyon ton üzerinde buğday alan Toprak Mahsulleri Ofisinin, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programına göre bu yıl hedef olarak konan alım tutarı; 3,5 milyon ton. Bu durum çiftçiyi kaygılandırıyor. Onun için bir an önce taban fiyatın açıklanması isteniyor." dedi.

Kürsüden, ekmek ve simitleri göstererek fiyatlarını paylaşan Gürer, simidin fırında 15, Halk Ekmek'te ise 7,5 liraya ve ekmeğin de 8 liradan satıldığını belirtti.

Ürünlerin fiyatlarının yıl içinde artan maliyetlere göre güncellenebildiğini vurgulayan Gürer, şunları kaydetti:

"Ama hasat döneminde ürününü kaldıran çiftçi bunu bir kere satıyor bir yıl sonrasında yeniden ekim yapmaya gittiğinde kendisinin sattığı fiyattan hiçbir girdi maliyeti durmadığı için ekim yapmakta zorlanıyor. Bunun için de bankalara ve piyasaya çiftçi borçları 700 milyar lirayı geçmiş durumda. Borçla çiftçilik sürdürülebiliyor. Faizlerin bu kadar arttığı ortamda çiftçinin üretimini sürdürebilmesi için istenen taban fiyat şu anda 15 lira, bir kilo için. Bu nedenle başta Hazine ve Maliye Bakanı olmak üzere siyasi iktidarı uyarıyorum. Görünen o ki taban fiyat düşük tutulmak istenecek. Bu süreç devam ederse önümüzdeki süreçte buğday ekim alanlarının daralmasına, daha çok ithalat zorunluluğumuz ortaya çıkar."