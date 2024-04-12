CHP Milletvekili Gürer, Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulundu

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Cumhurbaşkanı, 6 Mayıs 2023 Kayseri mitinginde küçük esnaf olarak nitelendirdiği bazı meslek kollarını söyleyerek bir müjde verdi. Yeni dönemde ilk işlerinden biri olacağını söyledi. Bir yıl geçti, hala sonuç yok. Söz havada kaldı. Stajer ve çıraklar işe başladığı gün emeklilik için sigorta başlangıç tarihi sayılmalıdır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, AKP iktidarları döneminde çalışma yaşamında oluşan sorunların katlanarak arttığını vurguladı. 696 sayılı KHK ile bazı taşeron çalışanlara kadro verilirken binlercesinin taşeron olarak bırakıldığını; geçici ve mevsimlik işçiler ile MEB Güvenlik ve Toplum Yararı Projesi çalışanlarına kadro verilmediğini kaydetti.

Gürer, çırak ve stajyerlerin işe başladığı gün emekliliğe esas yaşlılık sigortasının başlatılmadığını, emeklinin enflasyona karşı korunamadığını ve genel seçim öncesi 9000 gün olan prim gün sayısının bir yıldır düşürülmediğini belirtti.

"SÖZ HAVADA KALDI"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "BAĞ-KUR'lu esnaf, çiftçi, serbest meslek erbabı, şirket, KOBİ, küçük-orta-büyük, basit-gerçek gibi çeşitli sınıflara ayrılmış olan sigortalılar, Cumhurbaşkanının gün sayısı ile ilgili düşürülme sözünü bir an önce uygulamaya geçirilmesini istiyorlar. 52 yıla eren sistemde yer alan ekonomimize, istihdamına, büyümesine katkı veren BAĞ-KUR'lular emeklilik için gün sayısının düşürülmesini bekliyorlar. Cumhurbaşkanı, 6 Mayıs 2023 Kayseri mitinginde küçük esnaf olarak nitelendirdiği bazı meslek kollarını söyleyerek bir müjde verdi. Yeni dönemde ilk işlerinden biri olacağını söyledi. Bir yıl geçti, hala sonuç yok. Söz havada kaldı." ifadelerini kullandı.

SGK çatısı altında hiçbir ayrıma gidilmeksizin emekliliğin kolaylaştırılması gerektiği belirten Gürer, "1990'lı yıllarda esnaflık, ticaret ve çeşitli meslek kollarında çalışma hayatını sürdürmüş, maliye ve oda kayıtları bulunan, vergisini ödemiş fakat BAĞ-KUR kayıt ve tescilleri olmayan vatandaşların BAĞ-KUR tescillerinin onaylanması istekleri karşılanmalıdır. Staj ve çırak olarak işe başlayıp sigorta kartı verilen, sonrasında 18 yaş altı olduğu için öğrenci sayılarak emekliliğe esas yaşlılık sigortası için günleri sayılmayanların da hakları verilmeli. Staj ve çırak işe başladığı gün emeklilik için sigorta başlangıç tarihi sayılmalıdır." diye konuştu.

"EMEKLİ ÜCRETLERİNDE SEYYANEN ARTIŞA GİDİLMELİ"

BAĞ-KUR'luların prim borcu varsa sağlık ve tedavi hakkından yararlanamamasının kabul edilemeyeceğini ifade eden Gürer, BAĞ-KUR'luların kendi içinde ayrıştırmadan bu sorunların çözülmesi gerektiğini dile getirdi. Gürer, emekli maaşlarının ve bayram ikramiyelerinin en az asgari ücret olması ve emekli maaşlarında ayrıca seyyanen artış yapılması gerektiğini vurguladı.