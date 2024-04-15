Aladağlar Milli Parkı ve Niğde Akkaya Barajı kuş fotoğrafçılarının mekanı oldu

173 kuş türünü görüntüledi

NİĞDE - Niğde'de Aladağlar Milli Parkı ve Akkaya Barajı çevresi yüzlerce farklı kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Ender gözlemlenebilen kuş türlerinin aynı anda görülebileceği Aladağlar Milli Parkı ve Niğde Akkaya Barajındaki doğal zenginlik, fotoğrafçılar ve kuş gözlemcilerinin ilgisini çekiyor. Fotoğraf makinası ile kuşların doğal alanından uzak bölgelerde kamufle olarak ürkütmemeye çalıştıkları kuşların en doğal hallerini kayıt altına alan fotoğrafçılar birbirinden farklı kuş türlerinin en doğal hallerini fotoğraflıyor. Fotoğrafçılık tekniği açısından en zor dallardan birisi olan, zaman, sabır ve özel ekipman gerektiren kuş fotoğrafçılığı 2 yıldır yapan fotoğraf sanatçısı Ömer Kilit, izinli günlerinde yüzlerce kuş türünü fotoğraf makinası ile kayıt altına alıyor. Niğde'nin farklı bölgelerinde 173 kuşu türünü kaydeden Ömer Kilit kuş gözlemi yapacak kişilere de uyarılarda bulundu. Kilit; "Bir yıldır kayıt tutuyorum. Bizim uluslararası arenada çekimlerimizi paylaştığımız bir internet sitesi var ve oradan paylaşımlarımı kaydediyorum. Dünyadaki herkesin kaydettiği türleri görebiliyorsunuz, çok faydalı bir platform. Niğde'de şu ana kadar 173 kuş türü görüntüledim. Resmi kayıtlarda şu ana kadar Niğde'de 265 civarı kayıtlı kuş türü var. Bunun da yüzde 90'ı yurt dışından gelen kayıtçıların, gözlemcilerin girdiği kayıtlar" dedi. Kuş gözlemi yapacak ve fotoğraflayacak kişilerin hassas olması ve kuşları doğal ortamlarında rahatsız etmemesi gerektiğini belirten Ömer Kilit; "Şuan göç ve üreme dönemleri başlıyor. Bastığımız yere bile dikkat etmemiz gerekir, orada kuşların yumurtası olabilir tam üreme dönemlerinde. Onları rahatsız etmeden hareket etmeliyiz. Hem kuşları rahatsız etmemek hem de daha kaliteli fotoğraflar elde edebilmek için kamuflaj ağlarına giriyorum ben. Bu en doğru yöntem. Kuşlar doğayla bütünleştiğin zaman senin zaten varlığına fark etmiyorlar ve sana daha çok yaklaşıyor böylece daha güzel, kaliteli fotoğraflar çekiyorsun hem de onlara zarar vermemiş oluyorsun" dedi. Fotoğraf sanatçısı Fatih Kızılkaya ise Niğde'nin çok farklı kuş türlerini gözlemleyebilme açısından önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Kızılkaya; "Akkaya Barajı rengarenk flamingoların, allı turnaların ev sahipliği yaptığı bir mekan. Tam bir görsel şölen içerisindeyiz. Sosyal medyada ara ara fotoğraflarımızı paylaşıyoruz, gören arkadaşlarımız 'bu Niğde'de mi' diye soruyor, inanmıyorlar. Akkaya'daki bu güzellikleri görmek, izlemek, fotoğraf çekmek isteyenler için muhteşem bir zaman dilimindeyiz. Niğde fotoğraf ve doğa anlamında, doğa sporları için bulunmaz bir yer. Biz de şuan flamingoları çekiyoruz. Flamingolar izleyenlere kesinlikle sonsuz bir keyif veriyor. Doğa gözlemcilerini, kuş gözlemcilerini bu görsel şölene bekliyoruz" diye konuştu.