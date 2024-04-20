Niğde'de Uluslararası Resim Sergisi Açıldı

Niğde'de 8 ülkeden 21 sanatçının eserlerinin yer aldığı "Uluslararası Resim Sergisi" açıldı.

Vali Cahit Çelik, Niğde Belediyesi Sanat Galerisi'ndeki serginin açılışında yaptığı konuşmada, kentin tarihi ve kültürel anlamda zengin olduğunu söyledi.

Niğde'nin tarihinin 10 bin yıl öncesine uzandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hititler, Frigler, Romalılar, Selçuklu ve Osmanlılardan kalan tarihi eserlerimiz var. İlimiz açısından çok önemli potansiyele sahip olan farklı tarihi mekanlarımız var. Bundan sonraki süreçte kültürel anlamda ilimiz için çok önemli olan tarihi yerleri ön plana çıkarmak adına çalışmalar yapacağız. Aynı zamanda turizm anlamında da Aladağlar ve Bolkar Dağları'nı, turistik öneme sahip diğer yerleri ön plana çıkaracak projelerimiz olacak. Bu vesileyle sanat galerisinin açılmasında, sanatçıların buraya gelmesinde emekleri olan, katılımlarıyla ve eserleriyle bizleri onurlandıran sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."

Dubai, Gürcistan, Japonya, İtalya ve Ürdün'den sonra sergi için Türkiye'yi seçtiklerini belirten First Wish Art Gallery sahibi Mariama Simashvili de "Buraya gelip sanatçılarımızın eserlerini görmeniz, onları izlemeniz bizleri çok mutlu edecek." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir de farklı medeniyetlerin ve kültürlerin eserlerini Niğde'de göreceklerini söyledi.

Sergi, 3 gün boyunca ziyaretçileri ağırlayacak.