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Niğde'de Otomobil Takla Attı: Anne ve Çocuk Yaralandı

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Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü olan anne ve çocuğu yaralandı. Kaza sonrasında olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Niğde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı. Kazada sürücü olan anne ve çocuğu yaralandı.

Kaza, Niğde merkez Efendibey Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre N.U.'nun kullandığı 51 ABH 249 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Otomobil sürücüsü anne N.U. ve yanında bulunan çocuğu A.U. yarandı. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Çocuk Niğde Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Haberler

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