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Niğde'de kavgada pompalı tüfekle yaralanan bir kişi ağır durumda

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Niğde'de iki kişi arasında çıkan kavgada, Mustafa K. isimli kişi pompalı tüfekle ağır şekilde yaralandı. Olayın ardından polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yaralı şahıs ise hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Niğde'de iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi pompalı tüfekle ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Niğde merkez İlhanlı Mahallesi Şehit Osman Efe Apaydın Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa K. ile A.Ö arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Ö, Mustafa K'yı tek yaşadığı öğrenilen evinin önünde pompalı tüfekle yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başından yaralan şahıs sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren şahıs ise polis ekipleri tarafından etrafta yapılan incelemenin ardından kısa sürede suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hastaneye kaldırılan yaralı Mustafa K'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Olaylar Hukuk 3.Sayfa Haberler

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