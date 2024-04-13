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Niğde'de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı

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Niğde'de kontrolü kaybeden motosiklet sürücüsü kaza yaptı.

Kaza saat 9.30 sıralarında merkez Süleyman Fethi Caddesi'nde meydana geldi. B.T.'nin kullandığı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazanın ihbar edilmesi ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücüsünü olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Niğde Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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