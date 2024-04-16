Süt Yemine Zam Geldi, Üreticinin Cebine Girmeden Çıktı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulusal Süt Konseyi'nin (USK) çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 14,65 TL'ye yükseltme kararı aldığını ancak yeni fiyat uygulamaya girmeden süt yemine zam geldiğini belirterek, süt parasının daha üreticinin cebine girmeden çıktığını söyledi. Gürer, "Artan ahır giderini, düzenli artan yem fiyatlarını düşürmeden çiğ süt fiyat artışı besicinin yarasına merhem olmayacaktır" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yaptığı yazılı açıklamada, Ulusal Süt Konseyi (USK), çiğ süt tavsiye fiyatını 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olmak üzere 14,65 TL'ye yükselttiğini, ancak bu artıştan hemen önce süt yemine zam geldiğini söyledi. Türkiye'deki süt ineği sayısının 5 milyon 500 bine gerilediğini, girdi maliyetlerinin arttığını ve kırsalda küçük aile işletmelerinin sorunlarının katlandığını söyleyen Gürer, "Çoklu hayvan varlığı olan çiftlikler kısmen önlemler alarak ayakta kalmaya çalışıyor. Hayvancılığın en önemli gider kalemini yem oluşturuyor. Kaba yem ve sanayi yeminde fiyat artışı hayvancılık yapanı yaptığı işten soğuttu" dedi.

"VERİLEN FİYAT MALİYETİ KARŞILAMIYOR"

Çiftçilerin yaşadığı sorunlara değinen Gürer, şunları söyledi:

"Çiftçilik yapmayan yonca, arpa, saman kendi üretmeyen giderlere dayanımı kalmadı. Bu nedenle hayvancılığı sürdürebilmesi iyice zorlaştı. Hayvancılıkta tüketilen yem yarısı ithal geliyor. USK daha çiğ süt fiyatında artışa gitmeden geçen hafta 19 protein 50 Kg süt yemi bazı süt kooperatife geliş fiyatı 552 liradan 547 liraya çıktı. Kooperatifte üyesine 567 liradan süt yemi veriyor. Farklı kooperatiflerde ya da bayide daha yüksek fiyat ile satanlarda var. Bir inek günlük sabah 5 kg akşam 5 kg süt yemi tüketir. Saman, yonca, arpa, mısır, küspede hayvanlara yem olarak veriliyor. Yonca tonu bazı bölgelerde 8 bin liraya erişmiş durumda, hayvan en az günlük 2 kiloda yonca tüketiyor. Hasat dönemi samanı ve yoncayı stoklayarak fiyatlar artışından büyük işletmesi olan besici artışların etkisinden korunmaya çalışıyor. Pancar küspesi de tonu 1400 TL. Bölgede çiğ süt sağan üretici stoklama olağanı olmadığı için hemen çiğ sütün satmak zorunda, küçük üretici stoklama şansı olmadığı için aracı yada Kooperatife ürün hemen veriyor. Aracı ya da Kooperatif fabrikaya taşıyor. Bazı süt fabrikaları aynı zamanda süt yemi de satıyor. Süte daha artış gelmeden yem fiyatı artırılıyor. Üretici 'çiğ süte zam istemiyoruz. Yem fiyatını düşürün yoksa litresi 16 liradan alım olsa dahi giderlerimize yetişemiyoruz' diyorlar. Çiğ süt fiyatı artmadan yeme gelen zamla bu kerede USB tavsiye fiyatı 1 Mayıs'ta olacağı için artış olmadan besiciden artış geri alınmış oldu. Çiğ süt maliyet fiyatı üreticiye litresi 16 TL geçerken verilen fiyat maliyeti karşılamıyor."

"ÇİĞ SÜT FİYAT ARTIŞI ÜRETİCİYE MERHEM OLMAYACAK"

Evlere açık süt satan satıcılarda da benzer sıkıntıların olduğunu kaydeden Gürer, "Bu arada süte zam gelecek diye süt fabrikalarından stoklu marketler ürün aldığı ve yeterli stok nedeni ile yeni talep düşük geldiği içinde süt işlenen bazı fabrikaların süt toplamada nazlı davrandığını da üreticiler anlatıyor" dedi.

Gürer küçük aile tipi işletmelerde hayvan varlığının her geçen gün eridiğini de belirterek, "Bu süreç sürdürülebilir değil. Çiğ süt yüzde 8.5 artış peynir, işlenmiş süte daha çok fiyat artışı olarak yansıması da tüketiciyi mağdur ediyor. Çiğ süt fiyatı yem fiyatı artışına bağlı yükselirken çözüm yem fiyatları düşürüp hatta sübvanse ederek üretici desteklenmesinden geçiyor. Artan ahır giderini düzenli artan yem fiyatlarını düşürmeden çiğ süt fiyat artışı besici yarasına merhem olmayacaktır" diye konuştu.