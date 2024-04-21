Niğde'de Tyana Su Yolu Bisiklet Turu düzenlendi

Niğde'nin Kemerhisar beldesinde "Tyana Su Yolu Bisiklet Turu" gerçekleştirildi.

Gençlik ve Spor il Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte konuşan Vali Cahit Çelik, Turizm Haftası'nı böyle bir etkinlikle bitirmek istediklerini söyledi.

Tyana Antik Kenti'nin tarihi açıdan çok önemli bir yer olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"İlimiz tarihi bakımından önemli bir yere sahip. Roma, Hitit, Selçuklular ve Osmanlılardan kalan birçok eserimiz var. Önümüzdeki dönemlerde belediye başkanımızla ilimizin turizm potansiyelini daha iyi noktalara getirme konusunda çalışmalarımız olacak. Bugün su kemerlerinden Romalılar döneminde yapılan Roma Havuzu'nun bulunduğu noktaya kadar bisiklet turu yapacağız. Yaz döneminde de Ala Dağlar'ı turizm markası haline getirme konusunda ciddi anlamda aktivitelerimiz olacak. Katılan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum."

Vali Çelik, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, daha sonra vatandaşlarla Tiana Antik Kenti'nden Roma Havuzu'na kadar yaklaşık 3 kilometrelik mesafede bisiklet sürdü.