Konya'da sağanak sele neden oldu

Konya'da sağanak sele neden oldu

17.10.2019 02:56
Konya'da sağanak sele neden oldu
Kaynak: DHA
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