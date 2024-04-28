Konya'da meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

İlk kaza, Beyşehir- Konya Karayolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.S.A. (24) idaresindeki 42 ATT 632 plakalı otomobil Eylikler Mahallesi yol ayrımındaki kavşağa geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp yol kenarındaki direğe çarptıktan sonra devrildi. Kaza ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücü ile araçta bulunan H.A. (23) kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Diğer kaza ise Üzümlü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir petrol istasyonu yakınlarında M.B.'nin (44) kullandığı motosiklet, K.D. (65) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten savrulan sürücü M.B. kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA