Konya'da seyir halindeki otomobil yandı

Konya'nın Kulu ilçesinde seyir halinde iken yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Köstengil Mahallesi Katır tepesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.Ç. idaresindeki 66 AS 236 plakalı otomobil seyir halinde ikan yanmaya başladı. Sürücü H.Ç. otomobilini yol kenarına çekerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilin LPG'li olduğu ve yangının elektrik aksamından çıktığı öğrenilirken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA