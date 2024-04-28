Konya'da Kuraklık Nedeniyle Yağmur Duası ve İnfak Etkinliği
Konya'nın Karapınar ilçesinde kuraklık nedeniyle vatandaşlar yağmur duasına çıktı. İlçe müftülüğünde görev yapan hocalarla birlikte yapılan dua sonrasında kalabalık, getirdikleri koyunları keserek ihtiyaç sahiplerine infak etti.
Konya'nın Karapınar ilçesinde vatandaşlar yağmur duasına çıktı.
İlçede devam eden kuraklık nedeniyle köylüler ilçe müftülüğünde görev yapan hocalarla Akyayla ve Üzecek mevkiinde yağmur duası yaptı.
Duanın ardından gelen kalabalık beraberlerinde getirdikleri koyunları keserek ihtiyaç sahiplerine infak etti.