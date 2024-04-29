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Konya'da Sağanak Yağış Hayatı Zorlaştırdı

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Konya'da etkili olan sağanak yağış, kent merkezinde ve ilçelerde su birikintilerine neden oldu. Trafikte aksamalar yaşandı ve alt geçitler su baskınına uğradı. Karapınar Belediyesi ekipleri tahliye çalışmalarına başladı.

Konya'da, kent merkezinde ve ilçelerde etkili olan sağanak bazı bölgelerde hayatı zorlaştırdı.

Akşam saatlerinde merkezde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalanırken, trafikte aksamalar yaşandı.

Karapınar ilçesinde alt geçitleri su bastı

Karapınar ilçesinde ise sağanak, alt geçitlerde su baskınına neden oldu.

Bazı caddelerde oluşan su birikintileri, kent trafiğini aksattı.

Karapınar Belediyesi ekipleri, alt geçitlerde ve yollardaki birikintilerin tahliyesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Güncel

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