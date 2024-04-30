Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi
Kulu ilçesinin Celep Mahallesi'nde etkili olan şiddetli yağış sonucunda su birikintileri oluştu ve evler ile ahırlar su altında kaldı. İtfaiye ekipleri mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaş hayvanları kurtarmak için tahliye çalışmalarına başladı. Kulu Kaymakamı ve Belediye Başkanı, çöken mezarlık istinat duvarının bulunduğu mahallede inceleme yaptı. Sabah saatlerinde hasar tespit çalışmalarının başlatılacağı belirtildi.
Konya'nın Kulu ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.
Celep Mahallesi'nde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış nedeniyle yollarda ve bahçelerde su birikintileri oluştu, bazı evleri ve ahırları su bastı.
İtfaiye ekipleri, mahsur kalan vatandaşları ve küçükbaşları kurtararak, tahliye çalışması başlattı.
Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat ve Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, istinat duvarı çöken mezarlığın bulunduğu mahallede inceleme yaptı.
Gurbetçilere ait boş evlerin çoğunlukta olduğu belirtilen mahallede, sabah hasar tespit çalışması başlatılacağı öğrenildi.