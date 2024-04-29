Konya'da drift yapan sürücülere yüksek para cezası

Konya'nın Kulu ilçesinde drift atan 2 otomobil sürücüsü polis ekipleri tarafından yakalandı. Trafik magandalarına 72 bin 100 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Kulu Cumhuriyet Meydanı ve Katır Tepesinde bulunan sanayi sitesindeki cadde üzerinde 2 otomobil sürücüsünün drift attığı ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, drift atan sürücüleri belirledi. Drift yapılan 2 otomobil, polis tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Araç sürücülerine toplam 72 bin 100 lira idari para cezası uygulandı. Drift yapılan araç trafikten men edilirken, sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konulduğu öğrenildi. - KONYA