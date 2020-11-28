Kırıkkale'de kısıtlama ihlallerine ceza yazıldı
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Kırıkkale'de kısıtlama ihlallerine ceza yazıldı

28.11.2020 23:30 | Son Güncelleme: 28.11.2020 23:34
Kırıkkale'de kısıtlama ihlallerine ceza yazıldı

KIRIKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması ile denetimler başladı.

KIRIKKALE'de, sokağa çıkma kısıtlaması ile denetimler başladı. Polis ve jandarma ekipleri, kısıtlama hükümlerine uymayan kişilere cezai işlem uyguladı. Türkiye genelinde, alınan koronavirüs tedbirleri uyarıca saat 20.00 itibariyle sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Kırıkkale'de, İçişleri Bakanlığı'nın belirlediği hükümler doğrultusunda polis ve jandarma ekipleri denetime başladı. Şehrin pek çok noktasında kontrol noktası oluşturan ekipler, ayrıca kent merkezinde yaya devriye görevi yaptı. İzin belgelerini gösteremeyen kişilere, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 3 bin 150 TL ceza kesildi. Ekipler ayrıca, kısıtlamaya rağmen sokakta sigara içen bir kişi hakkında da işlem yaptı. Denetimler, yarın saat 10.00'a kadar sürecek.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak CAN

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