KENDİNİ YÜZBAŞI OLARAK TANITIP ESNAFI DOLANDIRAN ŞÜPHELİYİ, YÜZBAŞI YAKALADI - Haberler
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KENDİNİ YÜZBAŞI OLARAK TANITIP ESNAFI DOLANDIRAN ŞÜPHELİYİ, YÜZBAŞI YAKALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'ta, kendini yüzbaşı olarak tanıtarak 600 bin liralık alışveriş yaptığı esnafları dolandırdığı belirlenen K.P. (23), yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

KARŞIYAKA, İZMİR (DHA) - MUŞ'ta, kendini yüzbaşı olarak tanıtarak 600 bin liralık alışveriş yaptığı esnafları dolandırdığı belirlenen K.P. (23), yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Muş merkez Karşıyaka Mahallesi'nde oturan K.P., bir ay önce 40 kilometre mesafedeki Yaygın Beldesi'ne giderek, kendisini halka yüzbaşı olarak tanıttı. Vatandaşlara beldeye yeni atandığını belirten K.P., belde esnafından para ödemeden alışveriş yaptı. Verdikleri malzeme karşısında para alamayan esnaf, günü geçmesine rağmen ödeme yapılmaması üzerine durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Esnafı 600 bin lira dolandırdığı tespit edilen şüphelinin yakalanması için harekete geçen Muş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.P.'nin bir iletişim mağazasında telefon hattına yükleme yaptığını belirledi. Birçok hırsızlık olayına karıştığı öğrenilen ve kendini yüzbaşı olarak tanıtan K.P., iş yerine baskın yapan İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli yüzbaşı komutasındaki jandarma tarafından yakalandı. Hakkında adli işlem başlatılan K.P.'nin, savcılığa sevk edileceği öğrenildi.

KENDİNİ YÜZBAŞI OLARAK TANITIP ESNAFI DOLANDIRAN ŞÜPHELİYİ, YÜZBAŞI YAKALADI

KENDİNİ YÜZBAŞI OLARAK TANITIP ESNAFI DOLANDIRAN ŞÜPHELİYİ, YÜZBAŞI YAKALADI

KENDİNİ YÜZBAŞI OLARAK TANITIP ESNAFI DOLANDIRAN ŞÜPHELİYİ, YÜZBAŞI YAKALADI

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