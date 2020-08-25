Kayseri'de ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem yardımı yapıldı
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Kayseri'de ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem yardımı yapıldı

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ahırı ve samanlığı yanan ve 9 büyükbaş hayvanı telef olan aileye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 10 buzağı ve yem yardımı yapıldı.

Kayseri'de ahırı yanan çiftçiye buzağı ve yem yardımı yapıldı
25.08.2020 10:31 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:31

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ahırı ve samanlığı yanan ve 9 büyükbaş hayvanı telef olan aileye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 10 buzağı ve yem yardımı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin, ilçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan genç çiftçi Hatun Öztürk'ü ziyaret etti.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, geçen ay Öztürk'e ait ahırda yangın çıktığını ve yangında ailenin zarara uğradığını belirtti.

Şahin, "2017 yılında Genç Çiftçi Projesi kapsamında üreticimiz Hatun Öztürk'e 6 hayvan vermiştik. Hayvancılığa böylelikle başlanmış oldu. 6 hayvanla başladığı süreci 21 hayvana kadar ulaştırdı. Bu yıl 22 Temmuz'da yaşanan bir yangın neticesinde 9 hayvanı telef oldu. Olayın hemen ertesi günü ilçe müdürümüz ve yetkililerimiz ile buraya geldik. Kendilerine o zaman çok fazla bir şey belli etmedik, bir şey de söylemedik ama devletimizin ve Bakanlığımızın dün nasıl yanlarındaysa, bugün de yanlarında olacağı konusunda az da olsa bir bilgi vermeye çalıştık."

"O gün sadece yutkunduk ve geri gittik"

Şahin, aileye yardım eli uzatmak için yola çıktıklarını vurgulayarak, "Bakanlığımız ile görüştük, 'Kaldığım Yerden Devam' adı altında bir proje hazırlayıp, gönderdik. Bakanlığımız da bunu uygun gördü. Üreticimizin yitirdiği 9 hayvana karşılık 10 buzağı getirdik. O gün söyleyecek çok bir şeyimiz yoktu, sadece yutkunduk ve geri gittik. Ama çok şükür Bakanlığımız arkamızda durdu, şimdi 10 hayvanımızı kendisine teslim ettik." diye konuştu.

Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, her zaman üreticinin yanında olduklarını kaydetti.

Çiftçi Hatun Öztürk de yangın sonrası çaresiz kaldıklarını ve emeklerinin gözlerinin önünde yok olduğunu belirtti.

Bugün telef olan 9 büyükbaş hayvanın yerine 10 buzağı verildiğini ayrıca yem desteği sağlandığını aktaran Öztürk, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli başta olmak üzere, tüm yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA

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