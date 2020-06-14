Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı
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Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Karlıova'da 5.7 büyüklüğünde deprem; karakol kuleleri yıkıldı, 3 korucu yaralı
14.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 14.06.2020 18:20

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde saat 17.24'te merkez üssü Kaynarpınar köyü olan Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre il ve ilçelerde de hissedilirken, merkez üssü Karlıova'nın Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesinin yıkılması sonucu 3 güvenlik korucusu yaralandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı, saat 17.24'te Bingöl'ün Karlıova ilçesinde merkez üssü Kaynarpınar köyünde Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Karlıova'nın yanı sıra çevre ilçeler ile Bingöl, Diyarbakır, Erzurum, Erzincan, Elazığ, Tunceli ve Muş'ta da hissedildi. Depremle birlikte bölgede yaşayanlar panik yaşadı. Deprem anında ev ve iş yerlerinde olanlar dışarı çıktı. Bölgede yapılan ilk incelemede Karlıova ilçesine bağlı 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kaynarpınar köyündeki jandarma karakolunun 2 gözetleme kulesi yıkıldı. Çökmeyle birlikte bölgede bulunan koruculardan 3'ü yaralandı. Bölgeye arama kurtarma ekipleri ve sağlık görevlilerin sevk edilirken, bazı evlerin duvarlarında da çatlak oluştu.

VALİLİK: 3 KORUCU YARALI

Bingöl Valiliği'nce depreme ilişkin açıklamada, "Bugün saat 17.24'te merkez üssü Yedisu ile Karlıova arasında bulunan Kaynarpınar köyünde 5.7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. Kaynarpınar köyünde karakola ait iki gözetleme kulesi çökmüş ve üç güvenlik korucumuz yaralanmıştır. Tüm köy ve ilçelerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmektedir."

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.9 olarak açıkladı, daha sonra da 5.8 olarak revize etti. Kandili Rasathanesi, saat 17.34'te meydana gelen depremin büyüklüğü ise 4.6 olarak bildirildi.

GÖRÜNTÜLER DGS'YE GEÇİLDİ

Serkan BİNGÖL/ KARLIOVA (Bingöl),


Kaynak: DHA

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