Karabük'te vatandaşlar bayram öncesi mezar ziyareti ve alışveriş yaptı
Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronaviras (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezar ziyaretleri yaptı, çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.
22.05.2020 18:41 | Son Güncelleme: 22.05.2020 19:38
Karabük'te, Ramazan Bayramı'nda yeni tip koronaviras (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesi vatandaşlar mezar ziyaretleri yaptı, çarşı ve pazarda yoğunluk oluşturdu.
Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar, kent merkezinde yoğunluğa neden oldu.
İhtiyaçlarını karşılamak için pazara giden vatandaşları, polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları yönünde uyardı.
Öte yandan bazı vatandaşlar Ramazan Bayramı öncesi yağışlı havaya rağmen mezarlıkları ziyaret etti.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA