Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
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Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Kameradaki otomobilden bilgisayar hırsızlığı şüphelisi tutuklandı
25.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:30

GAZİANTEP'te, park halindeki otomobilden bilgisayar çalan ve güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Yaprak Mahallesi'nde, 12 Mayıs'ta park halindeki otomobilde bulunan dizüstü bilgisayar çalındı. Otomobilinin camının kırılarak bilgisayarının çalındığını fark eden araç sahibinin şikayeti üzerine polis çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çevredeki iş yerlerine ait güvenlik kameralarında yaptığı incelemeyle, hırsızlığı gerçekleştiren şüpheliyi belirledi. Kimliği de saptanan ancak açıklanmayan şüpheli, polisin adresine düzenlediği operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyette yapılan sorgulamasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, 'hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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