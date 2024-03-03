Üye Girişi
Haberler

Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası Gaziantep'te başladı

Güncelleme:

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Gaziantep'te düzenlenen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, törenle başladı. Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen şampiyonada 30'dan fazla şehirden 100 sporcu yarışacak. TSF Başkanı Gülkız Tulay, açılış töreninde yaptığı konuşmada kadınların satranç sporuna ilgi duymalarının ve yöneticilik vasfında yer almalarının önemine değindi. Şampiyona 9 Mart'ta sona erecek.

Türkiye Satranç Federasyonu tarafından (TSF) Gaziantep'te gerçekleştirilen Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası, düzenlenen törenle başladı.

Şehitkamil Belediyesi ev sahipliğinde, Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen şampiyonada, 30'dan fazla şehirden katılan 100 sporcu yarışacak.

TSF Başkanı Gülkız Tulay, açılış töreninde yaptığı konuşmada, şampiyonayı yıllardır "8 Mart Dünya Kadınlar Günü"nü içine alan haftada yapmaya gayret ettiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Özellikle kadınların son zamanlarda satranç sporuna ilgi duymaları ve yöneticilik vasfında da yer almaları bizler için son derece önemli. Kadınlarımızla, kızlarımızla sporun her alanında olmalarıyla gurur duyuyoruz. Böylesine organizasyonların, şampiyonaların da tüm ülkeye örnek olmasını arzu ediyoruz. TSF bugün geldiği noktada Türkiye'nin lisanslı sporcu sayısı anlamında 1 milyon 200 bin lisanslı sporcusuyla en büyük federasyondur. Elbette kadın sporcu anlamında da 400 bin kadın lisanslı sporcuyla yine en fazla lisanslı sporcuya sahip bir federasyonuz."

Türkiye satrancının elde ettiği uluslararası başarılarda federasyonun, ailelerin ve son derece fazla çalışan sporcuların desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Tulay, yerel yönetimlerin desteğinin TSF'nin gücüne güç kattığını ekledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da göreve geldiğinden beri ana branşlardan birinin satranç olduğunu belirterek, milli sporcular yetiştirir aşamaya geldikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Şampiyona 9 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Spor

Turnuva Spor Haberler

Bakmadan Geçme

MALATYA'DA DEPREM Mİ OLDU? Az önce Malatya'da ne kadar, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 3 Mart Pazar Malatya deprem! Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm yayınlanacak mı? 3 Mart Pazar Survivor yeni bölüm! Muğla Belediye başkanı hangi partiden? Muğla Belediye başkanı kimdir, hangi partiden seçilmiştir? GALATASARAY - BEŞİKTAŞ ŞİFRELİ Mİ OLACAK? Galatasaray - Beşiktaş maçı nereden, hangi kanaldan şifresiz izlenir? GÖZTEPE – BOLUSPOR CANLI: Göztepe – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Göztepe Boluspor canlı yayın linki! Blackpink dağıldı mı? Blackpink grubu dağılacak mı iddiaları doğru mu? İddialar ve Gerçekler Göztepe - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Göztepe - Boluspor maçı nereden izlenir? Villarreal - Granada maçı hangi kanalda, saat kaçta? Villarreal - Granada maçı nereden izlenir? Necip Topuz kimdir? MHP Adana Karataş Belediye Başkan Adayı Necip Topuz kaç yaşında, nereli? YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 4 Mart Pazartesi okul var mı, tatil edildi mi? Bekir Şimşek kimdir? MHP Adana Karaisalı Belediye Başkan Adayı Bekir Şimşek kaç yaşında, nereli? OKULLARIN KAPANMASINA KAÇ GÜN KALDI (SAYAÇ)? 3 Mart Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? 3 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Ahmet Şener kimdir? MHP Adana Feke Çukurova Belediye Başkan Adayı Ahmet Şener kaç yaşında, nereli? Firdevs Cingözler kimdir? MHP Çukurova Belediye Başkan Adayı Firdevs Cingözler kaç yaşında, nereli?
title