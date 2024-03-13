Saadet Partisi Şehitkamil adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? 2024 Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu?

Saadet Partisi Şehitkamil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde Saadet Partisi Gaziantep Şehitkamil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, Saadet Partisi Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mehmet Hayri Kamalı kimdir? İşte Saadet Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

MEHMET HAYRİ KAMALI KİMDİR?

Mehmet Hayri Kamalı, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde Saadet Partisi'nden Şehitkamil belediye başkan adayı olmuştur.

SAADET PARTİSİ ŞEHİTKAMİL ADAYI KİMDİR?

Saadet Partisi'nin Şehitkamil adayı belli oldu. Saadet Partisi Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Mehmet Hayri Kamalı oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.