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Gaziantep'te 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı

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Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalıntı plakalı bir araç içerisinde yakalanan 2 şüphelinin, 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yaptığını tespit etti. Şüphelilerin kaçma anları güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili işlemler başlatıldı.

Gaziantep'te 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yapan 2 şüpheli yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 15 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen bir kovalamacanın ardından çalıntı plakalı bir araç içerisinde 2 şüpheliyi yakaladı. Yapılan incelemeler sonucu yakalanan şüpheli şahısların, 18 ayrı hırsızlık suçundan aranan şahsın kimlik bilgilerini kullanarak oto hırsızlığı yaptığı tespit edildi. Şüpheli şahısların çalıntı araçla kaçma anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olayla ilgili olarak gerekli işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil Gaziantep 3.Sayfa Haberler

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