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Gaziantep'te Tabancayla Ateş Eden Kişi Bıçaklanarak Hayatını Kaybetti

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yaşanan olayda, Ümit Hıyamlıoğlu adlı kişi, aralarında husumet bulunan Hasan M. ile tartıştıktan sonra tabancayla ateş etti. Yaralanan Hasan M. ise bıçakla Hıyamlıoğlu'nu öldürdü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hıyamlıoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Kaçan Hasan M. ise yakalanarak hastaneye kaldırıldı. Hıyamlıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, tabancayla ateş ettiği kişi tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti.

Güvenevler Mahallesi'nde yaşayan Ümit Hıyamlıoğlu (29), evine gelen ve aralarında daha önceden husumet bulunan Hasan M. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hıyamlıoğlu, yanındaki tabancayla ateş etti. Yaralı Hasan M. ise bıçakla Hıyamlıoğlu'nu yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Hıyamlıoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerinden kaçan yaralı Hasan M. ise bir otobüs durağında yakalanarak Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hıyamlıoğlu'nun cenazesi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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