Gaziantep'te motosiklet kazası: Motosiklet sürücüsü yaralandı

Gaziantep'te, otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 27 ACC 133 plakalı araç, plakası henüz öğrenilemeyen motosiklete arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - GAZİANTEP