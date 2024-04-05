Gaziantep'te Kontrolden Çıkan Araç Ağaca Çarptı, 4 Kişi Yaralandı

Gaziantep'te kontrolden çıkan araç ağaca çarpıp karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Başpınar-İpekyolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü belirlenemeyen 34 JD 1685 plakalı otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek önce ağaca daha sonrasında karşı şeritten gelen otomobile çarparak yol kenarına fırladı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda 112 sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralıları sıkıştığı yerden çıkarırken, sağlık ekipleri ise yaralılara yaptığı ilk müdahalenin ardından çeşitli hastanelere kaldırdı. - GAZİANTEP