Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

Gaziantep'te, iki adrese yapılan operasyonunda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adresine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 5 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 adet akaryakıt varili, 1 adet akaryakıt aktarma pompası ve 15 metre hortum ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP