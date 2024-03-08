Üye Girişi
Haberler

Gaziantep'te Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 5 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

Güncelleme:

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Şehitkamil ilçesinde gerçekleştirdikleri operasyonda, kaçak akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adreslerinde 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Operasyon sonucunda A.Y. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı.

Gaziantep'te, iki adrese yapılan operasyonunda 5 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik Şehitkamil ilçesinde gümrük kaçağı akaryakıt ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahsın adresine operasyon düzenledi. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda 5 bin 400 litre gümrük kaçağı akaryakıt, 5 adet akaryakıt varili, 1 adet akaryakıt aktarma pompası ve 15 metre hortum ele geçirildi.

Yakalanarak gözaltına alınan A.Y. ve M.K. isimli şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Güvenlik Suç Operasyon Kaçakçılık 3.Sayfa Haberler

Bakmadan Geçme

Resul Emrah Şahan kimdir? CHP İstanbul Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan kaç yaşında, nereli? Erdal Beşikçioğlu kimdir? CHP Ankara- Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu kaç yaşında, nereli? Özgür Kabadayı kimdir? CHP İstanbul Şile Belediye Başkan Adayı Özgür Kabadayı kaç yaşında, nereli? Nihat Karaoğlan kimdir? İYİ Parti Ankara Akyurt Belediye Başkan Adayı Nihat Karaoğlan kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Seferhisar Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Seferhisar adayı Canan Kılıç ve Vejdin Çiçek kimdir? Ferhat Epözdemir kimdir? CHP İstanbul Sultangazi Belediye Başkan Adayı Ferhat Epözdemir kaç yaşında, nereli? Adem Barış Aşkın kimdir? CHP Ankara- Elmadağ Belediye Başkan adayı Adem Barış Aşkın kaç yaşında, nereli? Ayhan Koç kimdir? CHP İstanbul Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ayhan Koç kaç yaşında, nereli? Bora Balcıoğlu kimdir? CHP İstanbul Silivri Belediye Başkan Adayı Bora Balcıoğlu kaç yaşında, nereli? DEM Parti İzmir Selçuk Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti İzmir Selçuk adayı Ayşe Özdamar ve Ali Yurt kimdir? Mustafa Oktay Aksu kimdir? CHP İstanbul Sarıyer Belediye Başkan Adayı Mustafa Oktay Aksu kaç yaşında, nereli? Trabzonspor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Maç hangi kanalda yayınlanacak? Özer Kasap kimdir? CHP Ankara Beypazarı Belediye Başkan Adayı Özer Kasap kaç yaşında, nereli? Alper Yeğin kimdir? CHP İstanbul Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Alper Yeğin kaç yaşında, nereli? İsa Kaplan kimdir? CHP Ankara Bala Belediye Başkan Adayı İsa Kaplan kaç yaşında, nereli?
title