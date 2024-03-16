Kamil Yavuzer kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkan adayı Kamil Yavuzer kaç yaşında, nereli?
Kamil Yavuzer kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep- Şehitkamil Belediye Başkan adayı Kamil Yavuzer kaç yaşında, nereli? Yeniden Refah Partisi'nin Gaziantep -Şehitkamil Belediye Başkan adayı olan Kamil Yavuzer hakkında bilgi edinme ihtiyacı doğmuştur. Kamil Yavuzer'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konuları merak konusu olmuştur.
Yeniden Refah Partisi 31 Mart seçimleri öncesinde seçim kongresi gerçekleştirmiş ve adaylarını açıklamıştı. Kamil Yavuzer kimdir? Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkan adayı Kamil Yavuzer kaç yaşında, nereli? İşte detaylar!
KAMİL YAVUZER KİMDİR?
Kamil Yavuzer, Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkan adayıdır. Yeniden Refah Partisi Gaziantep - Şehitkamil Belediye Başkan adayı Kamil Yavuzer üniversite/yüksekokul mezunudur.
NEREDE OY KULLANACAĞIM?
Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.