DEVA Partisi Şehitkamil adayı Okan Kısacık kimdir? 2024 DEVA Partisi Gaziantep Şehitkamil belediye başkan adayı kim oldu?

DEVA Partisi Şehitkamil belediye başkan adayı kim? 31 Mart 2024 seçimlerine çok az bir süre kaldı. Seçmen tarafından yerel seçimlerde DEVA Partisi Gaziantep Şehitkamil adayı kim oldu araştırılıyor. Peki, DEVA Partisi Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Okan Kısacık kimdir? İşte DEVA Partisi belediye başkan adayları haberimizde...

OKAN KISACIK KİMDİR?

Okan Kısacık, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak seçimlerde DEVA Partisi'nden Şehitkamil belediye başkan adayı olmuştur.

DEVA PARTİSİ ŞEHİTKAMİL ADAYI KİMDİR?

DEVA Partisi'nin Şehitkamil adayı belli oldu. DEVA Partisi Şehitkamil Belediye Başkan Adayı Okan Kısacık oldu.

31 MART'TA NE SEÇİMİ YAPILACAK?

2024 Türkiye yerel seçimleri, Türkiye'deki yerel yönetimlerin belirlenmesi için 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimlerdir. Seçim sonucunda belediye başkanları, büyükşehir belediye başkanları, belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetleri belirlenecektir.