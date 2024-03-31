Gaziantep'te 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri başladı

2024 Mahali İdareler Genel Seçimleri için Gaziantep'te oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Türkiye, 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Yerel seçimlerde aralarında Gaziantep'in de bulunduğu 32 ilde oy verme işlemi saat 07.00 itibariyle başladı.

Oy verme saatinin başlamasıyla birlikte Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mahmut Hümayun Özhelvacı Ortaokulu'nda da ilk oylar sandıklara atıldı. İlk dakikalarda sandık başına gelen vatandaşlar, hayırlı olması temennisiyle oylarını kullandı.

Kentte oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle sona erecek ve sandıklar açılarak sayıma geçilecek. - GAZİANTEP