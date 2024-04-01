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Gaziantep'te zincirleme trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonun karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Çamtepe Mahallesi çevre yolunda, Burak Aslan yönetimindeki 27 AIC 929 plakalı hafif ticari araç, aynı güzergahta seyreden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 46 AH 598 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle 27 ARI 290 plakalı otomobil de kamyona yandan çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif ticari araçta bulunan Cesur Ekinci (44) ile Mehmet Güler (57) olay yerinde hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Burak Aslan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi daha yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Cenazeler otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kaza nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı çevre yolu, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Şehitkamil Gaziantep Güvenlik Trafik Kaza Güncel Haberler

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