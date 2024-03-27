Gaziantep'te tamir edilen otomobilin LPG tüpü patladı

Gaziantep'te tamir edildiği esnada LPG tüpü patlayan otomobilin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Küsket Sanayi sitesinde meydana geldi. Tamir edilmek için bırakılan 27 ATH 442 plakalı otomobilin LPG tüpünün patlaması sonucu Yusuf Kalkan vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, LPG tüpünü tamir etmek isteyen Yusuf Kalkan'ın araca yaklaştığı ve gaz bırakan tüpün soba ile temas etmesiyle birlikte patlayıp sonrasında alev aldığı görüldü. Yüzünde ve vücudunun çeşitli bölgelerinde yanık oluşan Yusuf Kalkan'ın ve beraberindeki insanların can havliyle etrafa koşması güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. - GAZİANTEP