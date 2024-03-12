Gaziantep'te Husumetli İki Şahsın Kavgasında Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

Gaziantep'te husumetli iki şahsın bıçaklı ve silahlı kavgasında bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasında tartışma çıktı. Hayımlıoğlu'nun oturduğu apartmanın önündeki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da birbirlerini bıçak ve silahlarla yaraladı. Olay sonrası, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit Hıyamlıoğlu ağır yaralanırken, silahla vurduğu husumetlisi Hasan M. ise hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Hıyamlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan katil zanlısı Hasan M.'nin ise tedavisi polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP