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Gaziantep'te Husumetli İki Şahsın Kavgasında Bir Kişi Öldü, Bir Kişi Yaralandı

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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraf da bıçak ve silahlarla yaralandı. Ümit Hıyamlıoğlu hayatını kaybederken, Hasan M. ise hafif yaralandı. Yaralı olan Hasan M.'nin tedavisi polis gözetiminde sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te husumetli iki şahsın bıçaklı ve silahlı kavgasında bir kişi ölürken, bir kişi ise yaralandı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ümit Hıyamlıoğlu ile husumetlisi Hasan M. arasında tartışma çıktı. Hayımlıoğlu'nun oturduğu apartmanın önündeki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki taraf da birbirlerini bıçak ve silahlarla yaraladı. Olay sonrası, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ümit Hıyamlıoğlu ağır yaralanırken, silahla vurduğu husumetlisi Hasan M. ise hafif yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ümit Hıyamlıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı olan katil zanlısı Hasan M.'nin ise tedavisi polis gözetiminde sürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehitkamil Gaziantep Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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