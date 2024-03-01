Gaziantep'te kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde, 6 kişi kaçak kazı yaparken yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda bir ihbarı değerlendiren ekipler, Şehitkamil ilçesinde kaçak kazı yapan F.İ, F.Y, Y.K, F.D, O.K. ve F.T'yi kullandıkları aletlerle suçüstü yakaladı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.