DEM Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Gaziantep Şehitkamil adayı Kemal İlik kimdir?

Dem Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye Başkan adayı kim? Sorusu, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında seçmenlerin gündeminde yer alıyor ve merak konusu haline geliyor. 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimi için illerin belediye başkana adayları netleşiyor. Peki, DEM Parti Gaziantep Şehitkamil adayı Kemal İlik kimdir?

DEM PARTİ GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL ADAYI KEMAL İLİK KİMDİR?

Kemal İlik 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler kapsamında DEM Parti Gaziantep Şehitkamil Belediye EşBaşkan adayıdır. DEM Parti Gaziantep Şehitkamil adayı Kemal İlik ortaokul/lise mezunudur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz