Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şehitkamil ilçesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu, H.E. ve M.A'nın iş yerine operasyon düzenlendi.
Jandarma ekipleri, şüphelilerin iş yeri ve aracında yaptıkları aramada, 113 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.