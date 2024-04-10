Gaziantep'te 14 Bin 400 Litre Sahte Şampuan Ele Geçirildi

Gaziantep'tin Şehitkamil ilçesinde 14 bin 400 litre sahte şampuan ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ilçedeki bir iş yerinde sahte şampuan yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, bir iş yerine düzenledikleri operasyonda, 14 bin 400 litre sahte şampuan ele geçirdi, İ.S.A'yı gözaltına aldı.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.